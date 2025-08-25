На территории пансионата «Золотые пески» утонула девочка

На территории пансионата «Золотые пески» сегодня произошла трагедия. По предварительным данным, утонула девочка примерно 10 лет.

Очевидцы рассказали, что ребенок находился у воды без сопровождения взрослых. Спасатели и медицинские работники прибыли оперативно, однако вернуть ребенка к жизни не удалось.

В милиции подтвердили факт. Обстоятельства случившегося выясняются.

Местные отдыхающие отмечают, что подобные трагедии на Иссык-Куле происходят каждое лето, и призывают родителей внимательнее следить за детьми у воды.