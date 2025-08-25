16:19
Происшествия

Изнасилование четырехлетней девочки: мать ребенка отказалась писать заявление

В Институте омбудсмена КР сообщили некоторые подробности дела по изнасилованию 4-летней девочки в Иссык-Атинском районе.

По данным ведомства, мать девочки находится в разводе и одна воспитывает детей. Она оставляла детей у родственников и ездила работать в Бишкек.

Отмечается, что женщина получила микроинсульт после того, как узнала об изнасиловании дочери и была госпитализирована в Иссык-Атинскую районную больницу, а позже переведена в городскую.

«Мать девочки отказалась писать заявление в милицию. В связи с этим сотрудники Иссык-Атинского районного отдела по защите семьи и детей назначили девочке законного представителя», — сообщили в Институте омбудсмена.

Отмечается, что Иссык-Атинским РОВД возбуждено уголовное дело по статье 154, часть 4 («Изнасилование») УК КР. Задержанный по подозрению в соврешении преступления подросток «признался, что к сексуальному насилию его подтолкнули просмотренные видео из социальной сети TikTok».

Пострадавшую от насилия девочку в тот же день доставили в районную больницу, где факт насилия был подтвержден.

«В данное время Иссык-Атинское районное управление труда, социальной защиты и миграции работает с девочкой на основе индивидуального плана по защите ребенка. Ей необходима долгосрочная реабилитация», — говорится в сообщении Института омбудсмена.

Отмечается, что акыйкатчи Джамиля Джаманбаева выразила крайнюю обеспокоенность сексуальным насилием над ребенком и призвала госорганы усилить контроль по обеспечению социальной защиты и безопасности детей. Также она призвала госорганы усилить профилактическую деятельность, а родителей — контролировать времяпровождение детей в телефоне.

Кроме этого, омбудсмен направила официальное письмо в Чуйское областное ГУВД с призывом обеспечить защиту прав пострадавшей и дать объективную оценку произошедшему.
