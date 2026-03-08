15:38
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия

Трагедия на шахте в Баткенской области: два человека погибли

В Баткенской области в результате выброса газа в шахте погибли два человека, одного шахтера спасли. Об этом сообщил пресс-центр МЧС КР.

По его данным, информация о происшествии в шахте ОсОО «Баткен Мунай», расположенной в селе Самаркандек Баткенского района, поступила 7 марта. Сообщалось, что под землей на глубине около 200 метров находились три человека.

На месте работали 13 сотрудников Горной спасательной службы МЧС. Спасатели извлекли тела двух погибших и передали их сотрудникам милиции. Третьего шахтера удалось вывести на поверхность живым, после чего его передали бригаде скорой помощи.

Кроме того, 18 работников шахты ОсОО «Баткен Мунай», отравившихся угарным газом, обратились за медицинской помощью в Баткенскую районную больницу. По данным врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

После завершения работ спасатели установили ограждение на глубине 40 метров в шахте и вернулись к месту постоянной дислокации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365011/
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
В Кадамджае от селевой угрозы защищают дома, дороги и школу
Соболезнования после гибели детей при пожаре в Узгене выразил глава МЧС
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
В Бишкеке туман, видимость составляет около 200 метров
Потерял сознание от переохлаждения. Спасатели помогли гражданину в «Ала-Арче»
Искендер Сулайманов назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций
На жилой дом в Кара-Кульдже надвигается оползень
Министерство чрезвычайных ситуаций получило 116 единиц спецтехники
В Суусамыре нашли тело чабана, погибшего под снежной лавиной
Высокогорные трассы в зоне риска: возможны лавины и снежные заносы
Популярные новости
Атака на&nbsp;Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Атака на&nbsp;Иран. КСИР казнил генерала спецназа за&nbsp;шпионаж в&nbsp;пользу &laquo;Моссада&raquo; Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чолпон-Ате задержали объявленных в&nbsp;международный розыск иностранцев В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в международный розыск иностранцев
В&nbsp;Бишкеке задержана директор турфирмы по&nbsp;подозрению в&nbsp;мошенничестве В Бишкеке задержана директор турфирмы по подозрению в мошенничестве
Бизнес
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
8 марта, воскресенье
15:00
Орто-Сайские холмы и Горький в тумане. Фото и видео читателей 24.kg Орто-Сайские холмы и Горький в тумане. Фото и видео чит...
14:32
Трагедия на шахте в Баткенской области: два человека погибли
14:28
Большинство жителей ЕС выступают против атак США и Израиля на Иран — опрос
14:23
Первая леди Айгуль Жапарова устроила прием в честь 8 Марта
14:09
Акция за права женщин прошла в Бишкеке