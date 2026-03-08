Трагедия на шахте в Баткенской области: два человека погибли

В Баткенской области в результате выброса газа в шахте погибли два человека, одного шахтера спасли. Об этом сообщил пресс-центр МЧС КР.

По его данным, информация о происшествии в шахте ОсОО «Баткен Мунай», расположенной в селе Самаркандек Баткенского района, поступила 7 марта. Сообщалось, что под землей на глубине около 200 метров находились три человека.

На месте работали 13 сотрудников Горной спасательной службы МЧС. Спасатели извлекли тела двух погибших и передали их сотрудникам милиции. Третьего шахтера удалось вывести на поверхность живым, после чего его передали бригаде скорой помощи.

Кроме того, 18 работников шахты ОсОО «Баткен Мунай», отравившихся угарным газом, обратились за медицинской помощью в Баткенскую районную больницу. По данным врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

После завершения работ спасатели установили ограждение на глубине 40 метров в шахте и вернулись к месту постоянной дислокации.