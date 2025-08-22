15:56
Происшествия

В Оше спасатели вытащили двух тонущих подростков из канала

В Оше в поселке Алай 21 августа военнослужащие спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций спасли двух девочек-подростков, тонущих в канале Араван — Ак-Буура.

Старший лейтенант Бексултан Канжарбек уулу и прапорщик Абдыкалык кызы Кулпунай, несмотря на нерабочее время, мгновенно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Спасатели оперативно вытащили девушек из воды, оказали первую помощь и доставили их в отделение неотложной помощи.

На данный момент, как сообщает пресс-служба, жизни подростков ничего не угрожает — они находятся в удовлетворительном состоянии.

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан соблюдать правила безопасности во время летних каникул, особенно на берегах водоемов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340627/
просмотров: 496
