Спасатели МЧС нашли пропавших в «Ала-Арче» детей

Четверо подростков, пропавших без вести в верхней части государственного природного парка «Ала-Арча» в Аламединском районе Чуйской области, благополучно спасены. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, 31 августа в службу 112 поступила информация о пропаже 15-летних С.Э., С.У., Н.А. и 16-летнего О.И. На место для поисковых работ направили пять сотрудников Государственного центра по подготовке спасателей МЧС, дежуривших в парке «Ала-Арча».

В результате оперативных мер по поиску и обнаружению подростки благополучно спасены и переданы родителям. Они выразили благодарность дежурным спасателям МЧС, высоко оценив их своевременную помощь и профессионализм.