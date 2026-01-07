11:24
Происшествия

В парке «Ала-Арча» мужчина травмировал ногу: на помощь пришли спасатели МЧС

Спасатели МЧС помогли мужчине, который при отдыхе у водопада в горах природного парка «Ала-Арча» споткнулся и травмировал ногу.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Как сообщает пресс-служба ведомства, он не смог самостоятельно спуститься.

На место происшествия были вызваны три спасателя из отряда «Эдельвейс» Бишкекского городского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, дежурившие в парке.

45-летний гражданин М.Н. был доставлен в городскую больницу № 4 и передан медицинскому персоналу. Его состояние оценивается как стабильное.
