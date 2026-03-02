09:18
Общество

Потерял сознание от переохлаждения. Спасатели помогли гражданину в «Ала-Арче»

Горные спасатели «Эдельвейс» Государственного центра подготовки спасателей при МЧС оказали первую медицинскую помощь 24-летнему гражданину и спустили его с горы у водопада, расположенного в государственном природном парке «Ала-Арча». 

По информации, отдыхающие 1 марта в 4.00 отправились в поход на пик «Мугалим». Достигнув водопада, один из них переохладился и потерял сознание. Сообщение об этом поступило в службу 112.

Для оказания помощи выехали пять спасателей дежурной смены, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

Отметим, что, по поручению министра МЧС, генерал-майора Урматбека Шамырканова, в парке «Ала-Арча» спасатели несут дежурство на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364118/
просмотров: 1615
