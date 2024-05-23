В Москве 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал начальника главного управления связи Вооруженных сил России — заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«Постановлением суда от 22 мая 2024 года в отношении Вадима Шамарина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщил собеседник агентства.

По данным суда, Вадиму Шамарину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки.

От других комментариев в суде воздержались, сославшись на следственную тайну.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Вадиму Шамарину вменяют взяточничество при заключении государственных контрактов и что его доставили на допрос по уголовному делу.

Это не первый российский генерал, который арестован за последний месяц. В конце апреля по делу о коррупции задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В середине мая арестовали начальника главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Бывшего командующего 58‑й армией, генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве 21 мая 2024 года.