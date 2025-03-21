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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Евросоюз отказался от конфискации замороженных российских активов

Европейский союз отказался от конфискации замороженных российских активов. Страны ЕС официально отказались от идеи изъятия российских 200 миллиардов евро. Об этом говорится в документе, принятом ЕС по итогам европейского саммита.

Участники встречи прекратили дискуссию о конфискации замороженных российских активов.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — отмечается в тексте, принятом лидерами стран Евросоюза.

Против конфискации более 200 миллиардов евро российских активов выступали несколько стран Евросоюза, аргументируя свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является картой на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

При этом ЕС готов и далее усиливать давление на Россию, в том числе «путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением существующих мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины».

Напомним, в 2022 году страны G7 заморозили активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств находится в центральном депозитарии Бельгии, остальные деньги размещены во Франции, Японии, Великобритании, США и Швейцарии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323554/
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