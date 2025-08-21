16:25
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Происшествия

Земельные участки на Иссык-Куле вернули в собственность государства

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области в собственность государства вернули земельные участки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, с 2019 по 2024 годы должностные лица Кызыл-Сууйской сельской управы незаконно вывели в частную собственность 9 гектаров земли, на которых якобы был разбит сад с многолетними плодовыми деревьями.

В 2018 году должностные лица Джети-Огузской районной государственной администрации незаконно вывели в частную собственность 8 гектаров земли.

Однако с момента приватизации участков на них каких-либо работ по освоению и благоустройству не провели.

«Собственники, осознавая незаконность владения, на добровольной основе вернули земельные участки на баланс органов местного самоуправления Джети-Огузского района», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340500/
просмотров: 555
Версия для печати
Материалы по теме
Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда
Здание школы-интерната на Иссык-Куле вернули в собственность государства
Участок в парке имени Фучика вернули в собственность мэрии Бишкека
Незаконную приватизацию земли выявили в городе Ош, возбудили уголовное дело
Более тысячи нарушений земельного законодательства выявили в Кыргызстане
В Чон-Алае имущество, связанное с близкими Анапияева, вернули государству
ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении экс-спикера горкенеша Нооката
Детсад в Караколе вернули в собственность государства
Государству вернули 822 гектара земель в Чуйской области Кыргызстана
Государство окончательно восстановило права на компанию «ЭлКат»
Популярные новости
Самолет из&nbsp;Москвы прилетел в&nbsp;Ош, но&nbsp;улетел назад из-за неполадок судна Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
Снос в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo;. Активист Бекназар Айталиев арестован до&nbsp;октября Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
На&nbsp;юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке парень подозревается в&nbsp;убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой В Бишкеке парень подозревается в убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой
Бизнес
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras
&laquo;Капитал Банк&raquo;: надежность, стабильность и&nbsp;государственная поддержка «Капитал Банк»: надежность, стабильность и государственная поддержка
21 августа, четверг
16:12
Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выявили коррупционную схему Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выяви...
16:07
Фотоловушки зафиксировали редких животных из Красной книги в Ат-Баши
15:45
В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира
15:27
Земельные участки на Иссык-Куле вернули в собственность государства
15:21
В МТУ «Пригородное» построят несколько воркаут площадок