Земельные участки на Иссык-Куле вернули в собственность государства

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области в собственность государства вернули земельные участки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, с 2019 по 2024 годы должностные лица Кызыл-Сууйской сельской управы незаконно вывели в частную собственность 9 гектаров земли, на которых якобы был разбит сад с многолетними плодовыми деревьями.

В 2018 году должностные лица Джети-Огузской районной государственной администрации незаконно вывели в частную собственность 8 гектаров земли.

Однако с момента приватизации участков на них каких-либо работ по освоению и благоустройству не провели.

«Собственники, осознавая незаконность владения, на добровольной основе вернули земельные участки на баланс органов местного самоуправления Джети-Огузского района», — сообщили в ГКНБ.