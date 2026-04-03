Карьер без разрешений и ущерб 15 миллионов: в Джалал-Абаде задержан иностранец

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области выявлены факты незаконного использования земель. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным спецслужбы, иностранная компания ОсОО «Аврора-Тур», руководителем которой является гражданин иностранного государства Л.Ж.Ж., самовольно заняла земельный участок площадью 3,58 гектара при том, что официально ей было предоставлено лишь 0,10 гектара.

На незаконно занятых землях без разрешительных документов велась добыча гравия и производство щебня. В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 15 миллионов сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководитель компании задержан и водворен в изолятор временного содержания ГКНБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных лиц и обстоятельств преступления.

В ГКНБ напомнили об уголовной ответственности за нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики.