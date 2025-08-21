11:43
Происшествия

Посольство РФ в Кыргызстане призывает альпинистов соблюдать меры безопасности

В связи с участившимися несчастными случаями, а также гибелью альпинистов при восхождениях на горы особой сложности на территории Кыргызстана (Пик Победы, Пик Ленина, Хан-Тенгри) посольство России в Бишкеке обратилось к соотечественникам с просьбой соблюдать меры безопасности.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Рекомендации и правила размещены в Telegram-канале дипмиссии.

  • Незадолго до начала восхождения на упомянутые пики следует пройти медицинское освидетельствование, так как длительное пребывание на большой высоте ведет к обострению хронических заболеваний, развитию горной болезни;
  • Восхождение допускается только в составе групп, организованных через официальные туристические компании, имеющих опыт работы в высокогорье, а также обладающих возможностью организации спасательных операций;
  • Категорически не рекомендуется совершать восхождения в одиночку;
  • При планировании треккинговых походов необходимо уведомлять МЧС КР по телефонам оперативных дежурных: +996312323644; +996770800100, независимо от того, путешествуете вы индивидуально или в группе;
  • Настоятельно рекомендуем оформлять полноценный страховой полис для альпинизма или других видов горного спорта;
  • Следует иметь при себе средства связи, аптечку, запас еды и питьевой воды.
Посольство РФ также рекомендует уведомлять консульский отдел о планируемых походах в горы или путешествиях по стране (состав группы, маршрут), в том числе с указанием контактных данных родственников или знакомых на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

В случаях ЧП можно круглосуточно звонить по телефонам дипмиссии + 996770448577 и Генконсульства России в Оше + 996558909005.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.
