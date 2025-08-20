12:07
Происшествия

На юге КР автомобилистов оштрафовали за агрессивное вождение на 35 тысяч сомов

В Джалал-Абаде на три автомобиля был наложен штраф в размере 35 тысяч сомов, и они были поставлены на штрафстоянку. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Байказы Айтикул уулу.

Как сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках рейда, проведенного в Джалал-Абадской области, были задержаны автомобили Mercedes-Benz, Toyota Camry и Lexus, водители которых проявляли агрессивное вождение и незаконно устанавливали звуковые сигнальные устройства.

На водителей этих автомобилей был наложен общий штраф в размере 35 тысяч сомов, а машины были отправлены на штрафстоянку.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения просит граждан сообщать о подобных нарушениях на WhatsApp по номеру 0777102102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340307/
