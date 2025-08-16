На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть

На пляже Иссык-Куля у отдыхающей украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть имущество за полчаса. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

Инцидент произошел 15 августа примерно в 18.00 в селе Чок-Тал на берегу озера в зоне отдыха «Дельфин».

Управление внутренних дел Иссык-Кульской области призывает отдыхающих соблюдать меры безопасности и не оставлять ценные вещи без присмотра. В ведомстве также напоминают о необходимости немедленного обращения в правоохранительные органы в случае возникновения подобных ситуаций.