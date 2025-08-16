15:27
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Происшествия

На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть

На пляже Иссык-Куля у отдыхающей украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть имущество за полчаса. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

Инцидент произошел 15 августа примерно в 18.00 в селе Чок-Тал на берегу озера в зоне отдыха «Дельфин».

Управление внутренних дел Иссык-Кульской области призывает отдыхающих соблюдать меры безопасности и не оставлять ценные вещи без присмотра. В ведомстве также напоминают о необходимости немедленного обращения в правоохранительные органы в случае возникновения подобных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339915/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
В зоне отдыха «Грин Сити» на Иссык-Куле выявлен факт незаконной рыбалки
Президент подписал закон о глубинной очистке пляжей и штрафах за мусор
Строительство «Ала‑Тоо Резорт»: начат ремонт дорог к горнолыжному кластеру
В Иссык-Кульской области ликвидированы последствия паводковых вод
Администрация пансионата «Аврора» отрицает «упадок территории»
Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются
Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и Цинхай стали побратимами
Необычная встреча на берегу Иссык-Куля: страус с птенцами удивил отдыхающих
Визит российской делегации в КР — дороги будут перекрывать и на Иссык-Куле
Экодайверы нашли на дне Иссык-Куля унитаз
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
Киностудия &laquo;Кыргызфильм&raquo; подала в&nbsp;суд на&nbsp;режиссера Бакыта Мукула Киностудия «Кыргызфильм» подала в суд на режиссера Бакыта Мукула
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
15:05
На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон....
15:00
Как Россия готовила захват Казахстана. Утечка документов ГРУ
14:40
В жилмассиве Ак-Ордо столкнулись внедорожник и грузовик. Водители в больнице
14:30
Казахстан и Узбекистан увеличивают количество регулярных авиарейсов
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 16 августа. Как изменились цены за неделю