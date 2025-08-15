15:54
Происшествия

В Иссык-Кульской области ликвидированы последствия паводковых вод

В ночь на 15 августа в результате сильных осадков в ряде районов Иссык-Кульской области прошли селевые потоки, которые затопили жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщили в пресс- службе полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области.

По ее данным, около 01.10 по местному времени в селе Оттук, расположенном в айыльном аймаке Улахол Тонского района, селевые воды вышли из арыков и затопили дворы 12 жилых домов, а в два дома вода проникла внутрь. Также пострадали восемь сараев и внутренние хозяйственные дороги. Ущерб дорожному покрытию удалось избежать, так как вода впиталась в грунт.

Силами оперативных служб вода была полностью удалена из затопленных помещений и дворов. В настоящее время комиссия по гражданской защите продолжает уточнение последствий и оценку материального ущерба.

Отмечается, что аналогичная ситуация произошла в тот же день в селе Сары-Камыш, входящем в состав айыльного аймака Тору-Айгыр-Тамчи Иссык-Кульского района. Там в результате ливней вода также вышла из арыков и затопила дворы трех жилых домов и внутренние дороги. К настоящему моменту уровень воды снизился, угроза устранена.

По официальной информации, пострадавших в результате происшествий нет. Ситуация находится под полным контролем соответствующих служб.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339776/
просмотров: 384
