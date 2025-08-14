13:10
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Убийство Айзирек Эралиевой. Дело блогера Бауржана Абдумаликова поступило в суд

В Свердловский районный суд Бишкека поступили материалы дела блогера Бауржана Абдумаликова, который заявил, что причиной убийства Айзирек Эралиевой мужем в Кара-Кульджинском районе Ошской области стала якобы измена. 

При этом в соцсетях распространяют эмоциональное видео, в котором мать блогера обвиняет адвоката Шердора Абдыкапарова в том, что он посадил ее единственного сына. Юрист ответил, что это решение следственного судьи. Отметим, речь об избранной мере пресечении в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на время судебных разбирательств, а не о приговоре.

Шердор Абдыкапаров, комментируя ролик 24.kg, отметил, что мать и сестра блогера, узнав, что дело поступило в районный суд, прибыли туда и, увидев его, начали высказывать ему претензии по поводу ареста Бауржана Абдумаликова. Первое заседание по делу назначили на 1 сентября.

Напомним, ранее мать Бауржана Абдумаликова просила прощения у народа Кыргызстана за высказывания сына и отмечала, что он ошибся. По словам женщины, она с супругом ездила к близким покойной Айзирек Эралиевой и также просила простить сына. Помимо этого, она обращалась к руководству страны с просьбой освободить блогера.  

Отметим, в отношении Бауржана Абдумаликова возбудили уголовное дело по статье «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. 

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. После мероприятия мужчина сначала избил жену, а затем застрелил.

31 июля Узгенский районный суд Ошской области приговорил супруга Айзирек Эралиевой к 18 годам лишения свободы.
