Российский альпинист скончался после покорения пика Победы в Кыргызстане

Капитан сборной команды России по альпинизму Николай Тотмянин скончался после покорения пика Победы высотой 7 тысяч 439 метров в Кыргызстане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото из Telegram-канала SHOT. Капитан сборной команды России по альпинизму Николай Тотмянин скончался после покорения пика Победы

Уточняется, что у спортсмена не выдержало сердце. 66-летнему Николаю Тотмянину стало плохо во время спуска 10 августа. По словам других участников восхождения, он спустился сам, понимая, что ему надо как можно скорее вниз. Вечером альпиниста госпитализировали в больницу Бишкека, но врачи не смогли спасти — утром он умер.



Николай Тотмянин — заслуженный мастер спорта по альпинизму, обладатель «Золотого ледоруба», шестикратный обладатель знака «Снежный барс», лауреат премии Piolets d’Or за первопроход северной стены Жанну в Непале (высота — 7 тысяч 710 метров), дважды покорял Эверест. Альпинизмом занимался с 1976 года.