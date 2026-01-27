22:02
Общество

ФСБ получит право временно отключать мобильный и стационарный интернет

Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие ФСБ отключать любую связь из-за «угроз безопасности», пишет Meduza.

Согласно поправкам в Закон «О связи» (их предложило внести правительство), операторы должны будут временно блокировать любые услуги связи по требованию ФСБ — для защиты «угроз безопасности граждан и государства» — и не понесут за это материальной ответственности перед клиентами.

О подготовке этих поправок стало известно еще в ноябре. Перед их рассмотрением в Госдуме Telegram-канал Faridaily обратил внимание на то, что они фактически позволяют ФСБ отключать любую связь — не только мобильный интернет, но и стационарный, а также телефонную связь.
