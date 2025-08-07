16:23
Происшествия

Внимание! Неизвестная женщина обзванивает кыргызстанцев от имени Минэкономики

Министерство экономики и коммерции предупреждает кыргызстанцев о действиях лица, выдающего себя за сотрудника ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается, в адрес отдельных граждан поступали звонки от некой Амиры Азаматовны Ибраевой, которая представлялась сотрудником подразделения compliance control (или complains control) #МЭККР.

В связи с этим официально заявляем:

  • В структуре Министерства экономики отсутствует подразделение с подобным наименованием;
  • Амира Азаматовна Ибраева не является и никогда не являлась сотрудником министерства.

В случае получения звонков и сообщений от данной гражданки, просим проявлять внимательность и обращаться в подразделения МВД, отметили в министерстве.
