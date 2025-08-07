Чиновников по подозрению в незаконной продаже земель задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержали действующего и бывшего представителей местной власти по подозрению в незаконном распределении и продаже сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Для выявления нарушений по факту самовольного захвата земельных участков и незаконного строительства на территории айыльного аймака имени Сыдыкова межведомственная комиссия инициировала проверку в пределах контуров № 578, 569, 569*, 580 и 580*.

В результате комиссия выявила многочисленные факты самовольного строительства жилых объектов, фундаментов и незавершенных строек на землях сельскохозяйственного назначения — пашнях и пастбищах. По факту возбудили уголовное дело по статье «Самовольный захват земельного участка и незаконное строительство с нарушением целевого назначения земель» УК КР.

Сообщается, что отдельные депутаты айыл окмоту и местные должностные лица причастны к незаконному распределению участков за денежное вознаграждение. Зафиксированы факты вымогательства, подделки документов и незаконной выдачи разрешений на строительство.

Сотрудники ГУВД Чуйской области и УГКНБ по региону задержали 59-летнего действующего чиновника Ш.И. и бывшего представителя власти 39-летнего А.М. Их водворили в изолятор временного содержания.





ГУВД Чуйской области напоминает, что в соответствии с постановлением кабмина от 31 мая 2022 года строительство на землях сельскохозяйственного назначения запрещено, и призывает граждан соблюдать законы. За незаконные распределение, строительство и продажу земельных участков предусмотрена уголовная ответственность.