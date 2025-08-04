Разрушенные кресты на кладбище в Чолпон-Ате: очевидцы публикуют видео вандализма

В социальных сетях распространилось видео с христианского кладбища в Чолпон-Ате, на котором зафиксированы следы вандализма. На кадрах видно, что на многих захоронениях сломаны деревянные кресты, некоторые надгробия повалены.
Люди утверждают, что повреждения выглядят как преднамеренные, и требуют от правоохранительных органов немедленного расследования.
Подобный случай в Чолпон-Ате уже происходил в 2021 году — тогда разрушено около 40 крестов. Местные власти объясняли происшествие сильным ветром, однако многие жители сомневались в этой версии и настаивали на том, что это был вандализм. Представители православной общины ранее уже обращались к властям с просьбой оградить и охранять кладбище.
Официальные комментарии по поводу ситуации пока не поступили.