В социальных сетях распространилось видео с христианского кладбища в Чолпон-Ате, на котором зафиксированы следы вандализма. На кадрах видно, что на многих захоронениях сломаны деревянные кресты, некоторые надгробия повалены.

По словам очевидцев, они пришли на кладбище, чтобы навестить могилы родственников, но увидели десятки разрушенных крестов.

Люди утверждают, что повреждения выглядят как преднамеренные, и требуют от правоохранительных органов немедленного расследования.

Фото из социальных сетей. Разрушенные кресты на кладбище в Чолпон-Ате: очевидцы публикуют видео вандализма

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Подобный случай в Чолпон-Ате уже происходил в 2021 году — тогда разрушено около 40 крестов. Местные власти объясняли происшествие сильным ветром, однако многие жители сомневались в этой версии и настаивали на том, что это был вандализм. Представители православной общины ранее уже обращались к властям с просьбой оградить и охранять кладбище.

Официальные комментарии по поводу ситуации пока не поступили.