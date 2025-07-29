Государству возвращены земельные участки на Иссык-Куле

В Иссык-Кульской области возвращены в государственную собственность незаконно приватизированные земельные участки на 55,3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства установлено, что в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района незаконно передан в частную собственность земельный участок площадью 497 квадратных метров, использовавшийся в коммерческих целях, а также в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района — участок площадью 6 гектаров.

В результате принятых мер вышеуказанные земельные участки, общая стоимость которых составила 55 миллионов 361 тысячу сомов, возвращены в собственность государства.