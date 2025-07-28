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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли пять человек на Иссык-Куле, унесенных ветром на байдарке

Сотрудники МЧС спасли пять человек в озере Иссык-Куль, чью байдарку унесло из-за поднявшегося ветра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших были мужчина, женщина, две девушки и младенец. Они не смогли самостоятельно вернуться обратно.

Информация о происшествии поступила в МЧС в 20.30. На место сразу выехали два спасателя на моторной лодке и трое сотрудников водолазной службы МЧС. Несмотря на темное время суток, они нашли отдыхающих на озере и доставили на берег.

Затем сотрудники МЧС отвезли всех в Чолпон-Атинскую городскую больницу, где пострадавшие прошли амбулаторный осмотр, после чего возвращены в дом отдыха. Их состояние оценивается как стабильное.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337705/
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