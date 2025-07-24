ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении экс-спикера горкенеша Нооката

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя городского кенеша Нооката Абдрахмана Гафарова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

По их данным, дело касается фактов преступной легализации (отмывания) имущества и незаконной приватизации муниципального имущества. Следствие также проверяет причастность к этому родственников экс-спикера и других должностных лиц местной власти.

Напомним, в 2021 году сотрудники ГКНБ задержали несколько должностных лиц мэрии Нооката, включая тогдашнего мэра города. Их подозревали в злоупотреблении должностным положением, связанном с коррупционными схемами в сфере распределения и приватизации земли.