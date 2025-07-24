09:37
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Происшествия

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении экс-спикера горкенеша Нооката

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя городского кенеша Нооката Абдрахмана Гафарова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

По их данным, дело касается фактов преступной легализации (отмывания) имущества и незаконной приватизации муниципального имущества. Следствие также проверяет причастность к этому родственников экс-спикера и других должностных лиц местной власти.

Напомним, в 2021 году сотрудники ГКНБ задержали несколько должностных лиц мэрии Нооката, включая тогдашнего мэра города. Их подозревали в злоупотреблении должностным положением, связанном с коррупционными схемами в сфере распределения и приватизации земли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337319/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Детсад в Караколе вернули в собственность государства
Коррупционную схему выявили при реконструкции центральной площади Оша
Задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты
Смягчающих обстоятельств для коррупционеров в КР нет — Назгуль Сыдыгалиева
Задержан начальник Налоговой службы Узгенского района
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
В Ошской области задержаны сотрудники налоговой службы
МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
В Бишкеке 31,9 миллиона сомов потрачены впустую на «благоустройство» сквера
В Таласе государству вернули земельный участок в 18 соток
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла в&nbsp;эпицентре В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4 балла в эпицентре
На&nbsp;Иссык-Куле задержан гражданин за&nbsp;введение в&nbsp;оборот синтетических сетей На Иссык-Куле задержан гражданин за введение в оборот синтетических сетей
Около тысячи студентов отчислили из&nbsp;вузов на&nbsp;Иссык-Куле после проверки ГКНБ Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ
Решение о&nbsp;прекращении гражданства&nbsp;РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в&nbsp;Магадане Решение о прекращении гражданства РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в Магадане
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
24 июля, четверг
09:37
Переговоры по ситуации в Украине: первый комментарий представителя Киева Переговоры по ситуации в Украине: первый комментарий пр...
09:30
Лига чемпионов CAVA. Команда из Кыргызстана завоевала серебряные медали
09:25
Сом подорожал к доллару, рублю и тенге. Курс валют на 24 июля
09:17
Кыргызстан стал лидером в ЕАЭС по объему строительных работ
09:08
ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении экс-спикера горкенеша Нооката