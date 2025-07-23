В российском городе Волжском за сбыт наркотиков задержан кыргызстанец. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Волгоградской области.

В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Волжскому задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.

Фото Главного управления МВД РФ по Волгоградской области

Как установили полицейские, 19-летниий уроженец КР прибыл в Волжский и выполнял функции закладчика наркотиков на территории города.

По версии следствия, он арендовал квартиру, получал от неустановленных следствием лиц оптовые партии наркотиков, фасовал их на разовые дозы и сбывал бесконтактным способом.

Подозреваемый пойман с поличным в момент изготовления тайника с сильнодействующим наркотиком в одном из дворов Волжского. У него изъяты свертки с метадоном, мобильные телефоны и банковские карты.

Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» УК РФ. Российским законодательством за данные деяния предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.