В Казахстане законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре внесут в парламент. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, ранее в Караганде пациент напал на врача частной клиники. Еще один случай нападения на врача произошел в Костанае — в областной больнице жестоко избили хирурга. Врач потерял сознание от удара пациента, потому что тот не захотел ждать своей очереди. Сейчас доктор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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В связи с этим министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам.

«Остановите насилие против медицинских работников! Невозможно представить боль и унижение, беззащитность и страх врача и медицинский сестры, которые спасают ваших детей, родителей и близких, в момент необузданной, неоправданной агрессии», — цитирует СМИ чиновницу.

По словам главы Минздрава, законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент.

«В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности — видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками», — добавила Акмарал Альназарова.

Напомним, в Кыргызстане за неделю зафиксировано два случая нападения на врачей в Национальном госпитале.