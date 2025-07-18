Осужденную на Камчатке за сбыт наркотиков кыргызстанку депортируют на родину

Мильковский районный суд Камчатского края принял решение о передаче гражданки Кыргызстана, осужденной за незаконный сбыт наркотических средств, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Уточняется, что решение принято по запросу Федеральной службы исполнения наказаний и поддержано самой осужденной и прокурором. ФСИН РФ ссылается на Конвенцию о передаче осужденных от 6 марта 1998 года, участниками которой являются обе страны.

В 2023 году Южно-Сахалинский городской суд приговорил кыргызстанку к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд, изучив материалы дела и получив согласие Кыргызстана на принятие осужденной, удовлетворил ходатайство ФСИН РФ. Постановление суда вступило в законную силу, и осужденная будет передана властям КР для продолжения отбывания наказания.