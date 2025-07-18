13:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Осужденную на Камчатке за сбыт наркотиков кыргызстанку депортируют на родину

Мильковский районный суд Камчатского края принял решение о передаче гражданки Кыргызстана, осужденной за незаконный сбыт наркотических средств, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Уточняется, что решение принято по запросу Федеральной службы исполнения наказаний и поддержано самой осужденной и прокурором. ФСИН РФ ссылается на Конвенцию о передаче осужденных от 6 марта 1998 года, участниками которой являются обе страны.

В 2023 году Южно-Сахалинский городской суд приговорил кыргызстанку к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд, изучив материалы дела и получив согласие Кыргызстана на принятие осужденной, удовлетворил ходатайство ФСИН РФ. Постановление суда вступило в законную силу, и осужденная будет передана властям КР для продолжения отбывания наказания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336660/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Наркоборцы Кыргызстана показали журналистам свою работу изнутри
Дональд Трамп предложил пяти странам Африки принимать депортированных мигрантов
Фрукты из Кыргызстана впервые привезли на Камчатку
Видео с мигрантами в жилетах с надписью «Подлежит выдворению» появилось в Сети
За незаконное хранение наркотических веществ задержаны двое подозреваемых
Международный героиновый канал: ГКНБ изъял 175 килограммов наркотиков
Высокие отношения. Дональд Трамп пригрозил Илону Маску депортацией из США
В Бишкеке закрашивают надписи, пропагандирующие наркотики
Трехлетняя девочка случайно выдала властям Эквадора отца-наркобарона
В Чуйской области проходит рейд против «аптечных наркотиков»
Популярные новости
Кыргызстанец осужден за&nbsp;госизмену. Он&nbsp;был агентом спецслужб другой страны Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
В&nbsp;милиции рассказали о&nbsp;причинах массовой драки в&nbsp;зоне отдыха Palm Beach В милиции рассказали о причинах массовой драки в зоне отдыха Palm Beach
Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на&nbsp;Сон-Куле Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле
МВД КР&nbsp;выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из&nbsp;Китая МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
Бизнес
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
18 июля, пятница
13:50
Продолжается газификация ряда населенных пунктов в Бишкеке Продолжается газификация ряда населенных пунктов в Бишк...
13:46
Кинематографисты четырех стран поддержали создание Евразийской киноакадемии
13:29
ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку угольных месторождений
13:29
Кабмин уточнил порядок уплаты страховых взносов. Кого это касается?
13:28
Рабочие повредили водопроводную трубу, вода заливает улицу Матросова в Бишкеке