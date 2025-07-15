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Происшествия

В Таласе государству вернули земельный участок в 18 соток

В Таласе в рамках расследования дела о коррупции государству вернули земельный участок площадью 18 соток, ранее незаконно переданный в частные руки. Об этом сообщила пресс-служба Таласского областного управления внутренних дел.

Следственная служба УВД Таласской области возбудила уголовное дело по статье «Коррупция».

По данным правоохранительных органов, в 2015 году муниципальную землю продали по заниженной цене за 369 тысяч сомов при реальной стоимости на тот момент свыше 2 миллионов 508 тысяч 700 сомов.

Следствие установило, что бывшие сотрудники мэрии заключили сделку по предварительному сговору. В рамках дела задержаны экс-начальник отдела коммунальной собственности мэрии Таласа К.Т.С. и гражданин О.А.Ж. Они водворены в изолятор временного содержания.

По итогам расследования участок оценочной стоимостью 6 миллионов 865 тысяч 850 сомов вернули в государственную собственность. Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336248/
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