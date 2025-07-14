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Происшествия

Более 21 тысячи нарушений ПДД выявили за неделю в Кыргызстане

За неделю, с 7 по 13 июля, в Кыргызстане выявили 21 тысячу 682 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по безопасности дорожного движения. 

По ее данным, зафиксированы следующие нарушения:

  • управление транспортными средствами без документов — 677 случаев;

  • управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 274;

  • незаконная тонировка стекол — 143;

  • нарушение ПДД с участием пешеходов — 977;

  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 10;

  • лихачество — 65;

  • превышение установленной скорости — 3 тысячи 633;

  • управление с поддельным номерным знаком — 7;

  • иные нарушения — 11 тысяч 896.

На штрафстоянку временно поместили 1 тысячу 991 транспортное средство за различные нарушения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336129/
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