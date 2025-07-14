Более 21 тысячи нарушений ПДД выявили за неделю в Кыргызстане

За неделю, с 7 по 13 июля, в Кыргызстане выявили 21 тысячу 682 факта нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по безопасности дорожного движения.

По ее данным, зафиксированы следующие нарушения:

управление транспортными средствами без документов — 677 случаев;

управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 274;

незаконная тонировка стекол — 143;

нарушение ПДД с участием пешеходов — 977;

нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 10;

лихачество — 65;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 633;

управление с поддельным номерным знаком — 7;

иные нарушения — 11 тысяч 896.



На штрафстоянку временно поместили 1 тысячу 991 транспортное средство за различные нарушения.