12:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях

Региональное управление по Таласской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выявило факт незаконного использования земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что жители села Шекер Айтматовского района, граждане А.Ж. и К.И., самовольно возвели сарай на участке, который им не принадлежит, и без соответствующих разрешительных документов.

По факту нарушения был составлен акт и выданы предписания. На основании статей 239 и 242 Кодекса Кыргызской Республики «О правонарушениях» наложены штрафы, которые впоследствии были взысканы в полном объеме.

Материалы дела направлены в районный отдел внутренних дел для правовой оценки и возможного принятия дальнейших мер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335794/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
В КР зарегистрировано географическое указание «Дикий грецкий орех «Арстанбап»
Рейды. Выявлены сотни голов КРС без ветеринарных документов
В КР построят птицефабрику с оборотом в 13 миллионов цыплят в год
В КР подорожала баранина, но снизились цены на картофель
В реестр ЕАЭС включили еще 28 кыргызстанских предприятий
Соотечественников за рубежом призвали осваивать малопродуктивные земли в КР
На улучшение водоснабжения в Нарынской области предусмотрено 7,5 миллиарда сомов
В отношении расформированного ДУМИ мэрии Бишкека возбудили дела
К 2029 году две области Кыргызстана переведут на органическое сельское хозяйство
Кыргызстан намерен расширять горизонты экспорта сельхозпродукции
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;пьяное вождение задержали бывшего гендиректора сотовой компании В Бишкеке за пьяное вождение задержали бывшего гендиректора сотовой компании
В&nbsp;центре Бишкека горит здание банка В центре Бишкека горит здание банка
Имущество на&nbsp;$55 миллионов выявили у&nbsp;экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова Имущество на $55 миллионов выявили у экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
10 июля, четверг
12:07
В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Ель В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Е...
12:05
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях
11:53
В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС
11:50
В Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на Боконбаева
11:48
О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ