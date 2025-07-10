В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях

Региональное управление по Таласской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выявило факт незаконного использования земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что жители села Шекер Айтматовского района, граждане А.Ж. и К.И., самовольно возвели сарай на участке, который им не принадлежит, и без соответствующих разрешительных документов.

По факту нарушения был составлен акт и выданы предписания. На основании статей 239 и 242 Кодекса Кыргызской Республики «О правонарушениях» наложены штрафы, которые впоследствии были взысканы в полном объеме.

Материалы дела направлены в районный отдел внутренних дел для правовой оценки и возможного принятия дальнейших мер.