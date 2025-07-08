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Происшествия

Камнепад в Каравшине: туристы сняли на видео опасный инцидент

В районе Каравшина, известного как «Азиатская Патагония», туристам удалось заснять на видео мощный камнепад, произошедший недалеко от базового лагеря. Инцидент произошел накануне — группа альпинистов и треккеров чудом избежала трагедии.

По словам очевидцев, массивный камнепад начался внезапно. С вершины обрушились тонны скальной породы, которые со страшной силой пронеслись по ущелью, сшибая все на своем пути. Туристы, услышав грохот, успели укрыться в безопасном месте. Один из участников группы снял происходящее на камеру — на кадрах видно, как пыльный шквал и грохочущие глыбы стремительно обрушиваются вниз.

Специалисты напоминают, что в летний период из-за таяния ледников и перепадов температур возрастает риск камнепадов и сходов селевых потоков. Туристам, планирующим поездки в высокогорья, рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за прогнозами и указаниями гидов.

Каравшин, входящий в состав Туркестанского хребта, давно привлекает альпинистов со всего мира своими скалами, напоминающими Патагонию. Место находится в Лейлекском районе Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335508/
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