15:34
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Житель Кадамджая добровольно сдал незаконно хранившееся оружие

7 июля 2025 года в рамках проводимой на территории Кадамджайского района профилактической операции «Арсенал» еще один гражданин добровольно сдал оружие, которое он незаконно хранил. Об этом сообщает пресс-служба Баткенского ОВД.

По ее данным, житель айыл аймагы имени А. Орозбекова, гражданин К.И., 1993 года рождения, добровольно передал в Кадамджайское РОВД охотничье гладкоствольное ружье марки «ИЖ-28» калибра 28, на которое у него не было соответствующих разрешительных документов. Оружие было изъято старшим сержантом милиции Расулжаном Астановым.

Этот случай расценивается как положительный результат разъяснительной работы в рамках операции «Арсенал».

Баткенское областное управление внутренних дел призывает граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие и соблюдать требования закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335423/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Задержана группа, пытавшаяся продать украденные пограничниками боевые гранаты
Гражданин КР признал вину в незаконном экспорте оружия из США в Россию
Сети, оружие и сотни боеприпасов. В Джети-Огузе задержали браконьеров
Сдайте оружие — получите деньги и избежите уголовной ответственности
Убийство в Кара-Кульдже. Оружие обвиняемому досталось от дедушки — МВД
Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Поставки военной помощи США Украине через Польшу возобновились
В Сокулуке задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов
В США задержан кыргызстанец по подозрению в незаконном экспорте оружия
В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Годовалый ребенок выбежал на&nbsp;оживленную трассу по&nbsp;пути на&nbsp;Иссык-Куль Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль
В&nbsp;Бишкеке задержан танцор Жан Воинов по&nbsp;делу о&nbsp;драке в&nbsp;Sheraton В Бишкеке задержан танцор Жан Воинов по делу о драке в Sheraton
Скандальная драка в&nbsp;отеле. В&nbsp;списке подозреваемых известный танцор Жан Воинов Скандальная драка в отеле. В списке подозреваемых известный танцор Жан Воинов
Бизнес
MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей
MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и&nbsp;Падыша-Ата MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и Падыша-Ата
18&nbsp;счастливчиков уже пакуют чемоданы в&nbsp;Турцию 18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
7 июля, понедельник
15:19
MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных п...
15:14
Житель Кадамджая добровольно сдал незаконно хранившееся оружие
15:05
MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и Падыша-Ата
15:04
На баланс государства возвращено здание детского сада в Кара-Балте
14:56
Трассу Бишкек — Нарын — Торугарт будут временно перекрывать