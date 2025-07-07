Житель Кадамджая добровольно сдал незаконно хранившееся оружие

7 июля 2025 года в рамках проводимой на территории Кадамджайского района профилактической операции «Арсенал» еще один гражданин добровольно сдал оружие, которое он незаконно хранил. Об этом сообщает пресс-служба Баткенского ОВД.

По ее данным, житель айыл аймагы имени А. Орозбекова, гражданин К.И., 1993 года рождения, добровольно передал в Кадамджайское РОВД охотничье гладкоствольное ружье марки «ИЖ-28» калибра 28, на которое у него не было соответствующих разрешительных документов. Оружие было изъято старшим сержантом милиции Расулжаном Астановым.

Этот случай расценивается как положительный результат разъяснительной работы в рамках операции «Арсенал».

Баткенское областное управление внутренних дел призывает граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие и соблюдать требования закона.