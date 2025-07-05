Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль

В одном из населенных пунктов, расположенных по дороге в Иссык-Кульскую область, годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу. Об этом в Threads сообщила пользователь Мери Болотбековна.

Она предположила, что ворота одного из домов были открыты и малыш мог выйти на улицу без ведома родителей и оказаться на дороге. Ребенка с дороги забрал инспектор.

«Едем на Иссык-Куль счастливые, оставлять продукцию в магазин в Чолпон-Ате. Музыка. Скорость. И тут...

Вижу — инспектор останавливает и бежит ко мне прям по трассе. Я видела первые секунды только его. Думаю, ну все штраф, превысила. Как я могла не заметить его? И вдруг в ту же секунду перед собой вижу годовалого малыша на трассе, где все машины летят со скоростью. Представляете, издалека выглядело как разноцветный целлофан. До сих пор перед глазами», — написала она.