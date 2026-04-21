Происшествия

Опасные участки и камнепады: что происходит на трассе север — юг

Сотрудники ГУОБДД МВД провели обследование альтернативной автодороги север — юг на территории Нарынской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В выездных мероприятиях участвовали представители дорожных служб совместно с филиалом госпредприятия «Кыргызавтожол-Тундук».

В ходе проверки особое внимание уделили состоянию дорожных знаков, видимости разметки и участкам с опасными поворотами. По итогам обследования выявили недостатки, по которым даны поручения местным службам для оперативного устранения.

Отдельно отмечены необходимость своевременной очистки трассы в местах камнепадов, оползней и селевых потоков, важность оперативного информирования водителей при временном закрытии дорог.

Мониторинг состояния ключевых автодорог страны продолжается.
