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Происшествия

Служба безопасности вмешалась. Отель Sheraton о нападении на трех девушек

После инцидента с нападением на трех девушек в отеле Sheraton Bishkek опубликовал официальное заявление, в котором осудил любые формы насилия. Сообщение разместили на странице отеля.

«Прежде всего выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу произошедшего. Отель Sheraton Bishkek категорически осуждает любые проявления насилия, особенно в отношении женщин, и считает своей главной задачей обеспечение безопасной и спокойной атмосферы для всех наших гостей и сотрудников», — говорится в заявлении.

По словам администрации отеля, служба безопасности вмешалась и приняла все необходимые меры для предотвращения физического столкновения между сторонами и в 00.47 сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Отмечается, что записи с камер видеонаблюдения, касающиеся инцидента, в тот же день в полном объеме передали сотрудникам РУВД Первомайского района.

«Администрация по инциденту сотрудничает со следствием и надеется, что виновные будут наказаны по закону. Безопасность и благополучие наших гостей всегда были и остаются наивысшим приоритетом для администрации отеля. В этом направлении принимаются все необходимые меры, и мы продолжаем тщательно работать, чтобы подобные ситуации не повторялись», — заключили в отеле.

Ранее, в ночь с 30 июня на 1 июля, три девушки, в том числе блогер Алина Жакыпова (Begemot Kyz), стали жертвами нападения. По их словам, группа из восьми человек, включая Жана Воинова и его супругу, напала на них у бассейна отеля.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Жан Воинов задержан. Ранее суд заключил под стражу другого участника драки — мужчину, обвиняемого в грабежe и агрессивном поведении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335229/
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