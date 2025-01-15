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ГКНБ выявил коррупционную схему в УПСМ, связанную со штрафстоянкой и ДТП

Задержаны четыре сотрудника управления Патрульной службы милиции Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

Спецслужбы выявили устойчивую коррупционную схему в управлении Патрульной службы милиции столицы. Инспекторы отдела правоприменительной практики организовали устойчивую схему, заключающуюся в искусственном создании барьеров и затягивании сроков выдачи разрешений на вывод автотранспортных средств со штрафных стоянок. То есть они вымогали деньги у участников ДТП, чтобы ускорить процесс получения авто со штрафстоянки.

Возбуждено уголовное дело, и 14 января сотрудники ГКНБ задержали четырех работников УПСМ. В их кабинетах провели обыски. Все инспекторы водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Продолжаются мероприятия по установлению других причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316868/
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