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Происшествия

Прорыв озера Такыр-Тор. Эвакуированные временно размещены в других селах

В МЧС рассказали подробности о последствиях прорыва высокогорного озера Такыр-Тор.

По данным пресс-службы ведомства, ЧП произошло 27 июня примерно в 17.31 в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

Объем воды в озере достиг примерно 450-500 тысяч кубических метров. В результате произошел прорыв дамбы, вызвавший наводнение, которое уничтожило один из мостов между селами Алмалуу и Кебек-Бий (Горная Серафимовка). Движение на этом участке дороги полностью перекрыто. На месте ведутся работы по расчистке и восстановлению проезда.

Из зоны бедствия эвакуировано 950 человек. Они временно размещены в селах Нооруз и Тогуз-Булак (в школах, мечетях, домах культуры и доме-интернате).

Вода, прорвавшая дамбу, продолжает течь со стороны села Нижняя Серафимовка по руслу реки. При этом здания, жилые дома и дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенные вблизи русла, угрозе не подверглись. Пострадавших среди населения нет.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало. В эпицентр вылетели глава кабмина и министр чрезвычайных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334549/
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