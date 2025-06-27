Режут шины. Водители турфирм КР жалуются на действия коллег из Казахстана

Кыргызстанские водители в соцсетях пожаловались на давление со стороны коллег и полиции Казахстана. Они записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и попросили принять меры.

«Обращаемся от имени водителей, работающих в сфере туризма. Казахская сторона притесняет нас, когда мы приезжаем забирать клиентов. Давления оказываются со стороны полиции и водителей. Просим решить этот вопрос. Полиция аннулирует наши разрешительные документы и водворяет наши машины на штрафстоянку», — рассказал один из граждан КР.

Кыргызстанские водители также заявили, что казахстанские коллеги ранее опубликовали в соцсетях клеветническую информацию о них.

На видео, о котором говорит кыргызская сторона, граждане РК жалуются на действия дорожных инспекторов и водителей КР. По их словам, инспекторы ГУОБДД не дают ездить казахским водителям спокойно в Кыргызстане.

«Кыргызские водители пугали наших пассажиров. Сейчас у нас работает только Департамент (полиции) Алматы. Просим, чтобы и правоохранительные органы Жамбыльской, Жетысуйской областей взяли этот вопрос на контроль. Этого мы просим у президента Касым-Жомарта Токаева. Дайте поручение, а то мы остались без работы. В прошлом году в это время у нас кипела работа. Три казахстанские турфирмы говорят, что они будут работать только с кыргызами. Эти люди выступают против своего народа», — говорят граждане соседней страны.

В свою очередь кыргызстанские водители заявили, что они не оказывают давления на казахских коллег.

«Мы работаем с вашими коллегами дружно. И такси, и минивэны и бусы заезжают. Наоборот с мая вы притесняете нас. Прокалываете шины, режете тормозные шланги», — пожаловались они.

В заключение кыргызстанцы призвали соседей к дружбе и миру.

Власти двух стран пока не прокомментировали обращения водителей.