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Происшествия

Завкафедрой и преподаватель Бишкекского колледжа архитектуры задержаны за взятку

ГКНБ КР сообщил, что заведующий кафедрой Бишкекского колледжа архитектуры и менеджмента в строительстве К.Д.С. и преподаватель И.Н.С. вымогали у студентов деньги за допуск к выпускным госэкзаменам и защите дипломной работы. Возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР. 

Их задержали 24 июня при получении денег. При этом следствием ранее зафиксированы получение преподавателем И.Н.С. наличными и при помощи электронного кошелька 20 тысяч сомов. Таким образом, завкафедрой водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, а преподаватель отпущена под подписку о невыезде. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334280/
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