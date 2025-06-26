Завкафедрой и преподаватель Бишкекского колледжа архитектуры задержаны за взятку

ГКНБ КР сообщил, что заведующий кафедрой Бишкекского колледжа архитектуры и менеджмента в строительстве К.Д.С. и преподаватель И.Н.С. вымогали у студентов деньги за допуск к выпускным госэкзаменам и защите дипломной работы. Возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР.







Их задержали 24 июня при получении денег. При этом следствием ранее зафиксированы получение преподавателем И.Н.С. наличными и при помощи электронного кошелька 20 тысяч сомов. Таким образом, завкафедрой водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, а преподаватель отпущена под подписку о невыезде.