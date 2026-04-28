Иностранных преподавателей освободят от налогов в Кыргызстане

В Жогорку Кенеш внесен законопроект, направленный на привлечение иностранных преподавателей и развитие системы образования в Кыргызстане.

Документ предусматривает масштабные изменения сразу в три закона — Налоговый кодекс, законы о страховых взносах и о внешней миграции.

Ключевая мера — освобождение иностранных преподавателей и специалистов от подоходного налога, а также от обязательных страховых взносов. Это должно сделать работу в Кыргызстане более привлекательной для зарубежных кадров.

Кроме того, законопроект предлагает упростить миграционные процедуры — иностранные преподаватели смогут получать временный вид на жительство по упрощенной схеме.

Поддержка предусмотрена и для самих образовательных учреждений. В частности:

вводятся налоговые льготы для школ, колледжей и вузов;

освобождается от НДС импорт оборудования и технологий для учебных заведений;

расширяются льготы по налогу на прибыль и налогу с продаж.

В справке-обосновании отмечается, что в стране наблюдается дефицит педагогических кадров, особенно по таким направлениям, как IT, математика, физика и иностранные языки. При этом число учащихся превышает 1,5 миллиона человек, что создает дополнительную нагрузку на систему образования.

Авторы инициативы считают, что предложенные меры позволят привлечь специалистов с международным опытом, внедрить современные образовательные программы и повысить качество подготовки кадров внутри страны.

Законопроект уже внесен на рассмотрение парламента.