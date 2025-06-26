Прикрывался президентом. За рейдерство задержаны Абдулла Юсупов и его сообщники

В Джалал-Абаде за организацию рейдерских захватов земельных участков задержаны известный «махинатор» Абдулла Юсупов и его два сообщника. Об этом заявили в пресс-центре ГКНБ КР.

«Поступили оперативные сведения о незаконной деятельности 43-летнего Абдуллы Юсупова — ранее неоднократно судимого за мародерство, грабеж, незаконное хранение оружия и наркотиков, который, прикрываясь якобы связями с президентом КР Садыром Жапаровым и главой ГКНБ, войдя в доверие состоятельным гражданам Сузакского района, незаконно завладел земельными участками и перепродал их третьим лицам», — говорится в сообщении.

Установлено, что Абдулла Юсупов обманным путем убеждал владельцев крупных земельных участков о необходимости срочного переоформления их имущества на свое имя, как гарантию безопасности от планируемых с его слов проверок со стороны ГКНБ КР. После Юсупов продавал эти участки по рыночной цене.

24 июня Абдулла Юсупов и его сообщники — Х.З.А. и Т.М.Ф. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. При этом в ходе проведенного обыска по месту жительства Абдуллы Юсупова, обнаружены и изъяты наркотики, а также правоустанавливающие документы на земельные участки граждан. Следствие продолжается.

ГКНБ КР просит возможных пострадавших от мошеннических действий Абдуллы Юсупова обращаться по телефону доверия ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области: WhatsApp — 0995012210.

Напомним, что имя Абдуллы Юсупова впервые всплыло во время апрельских событий 2010 года, когда он и его сообщники были обвинены в причастности к мародерству и грабежам, а также в краже материалов уголовного дела из Аламединского районного суда Чуйской области. Согласно материалам следствия, подсудимые также участвовали в похищении бывшего муфтия Кыргызстана Мураталы ажи Жуманова и вымогательстве у него денег, в разбойном нападении на сотрудника аэропорта «Манас» и хищении 7,5 миллиона сомов, а также в других преступлениях.

После длительного судебного разбирательства Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении Абдуллы Юсупова, Азамата Шергазиева и Дастана Оморова.

Абдуллу Юсупова приговорили по статье 167 «Грабеж» к 10 годам лишения свободы, по статье 174 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — к 2 годам и по статье 317 «Воспрепятствование осуществлению правосудия» — к 1 году. На основании статьи 59 Уголовного кодекса ему путем частичного сложения наказаний окончательно определен срок лишения свободы: 8 лет.

Однако суд, ссылаясь на приговор Чуйского областного суда, определил для Юсупова наказание в виде лишения свободы на 21 год с содержанием в колонии усиленного режима. Срок исчисляется с 8 августа 2011 года.

Отметим, ранее, 1 марта 2013 года, Аламединский районный суд (позже приговор обжаловали в Чуйском областном суде, решение вынесли 18 апреля 2016 года) приговорил Юсупова и Оморова к 13 годам, а Шергазиева — к 16 годам тюрьмы.