12:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Прикрывался президентом. За рейдерство задержаны Абдулла Юсупов и его сообщники

В Джалал-Абаде за организацию рейдерских захватов земельных участков задержаны известный «махинатор» Абдулла Юсупов и его два сообщника. Об этом заявили в пресс-центре ГКНБ КР.

«Поступили оперативные сведения о незаконной деятельности 43-летнего Абдуллы Юсупова — ранее неоднократно судимого за мародерство, грабеж, незаконное хранение оружия и наркотиков, который, прикрываясь якобы связями с президентом КР Садыром Жапаровым и главой ГКНБ, войдя в доверие состоятельным гражданам Сузакского района, незаконно завладел земельными участками и перепродал их третьим лицам», — говорится в сообщении.

Установлено, что Абдулла Юсупов обманным путем убеждал владельцев крупных земельных участков о необходимости срочного переоформления их имущества на свое имя, как гарантию безопасности от планируемых с его слов проверок со стороны ГКНБ КР. После Юсупов продавал эти участки по рыночной цене.

24 июня Абдулла Юсупов и его сообщники — Х.З.А. и Т.М.Ф. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. При этом в ходе проведенного обыска по месту жительства Абдуллы Юсупова, обнаружены и изъяты наркотики, а также правоустанавливающие документы на земельные участки граждан. Следствие продолжается.

ГКНБ КР просит возможных пострадавших от мошеннических действий Абдуллы Юсупова обращаться по телефону доверия ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области: WhatsApp — 0995012210.

Напомним, что имя Абдуллы Юсупова впервые всплыло во время апрельских событий 2010 года, когда он и его сообщники были обвинены в причастности к мародерству и грабежам, а также в краже материалов уголовного дела из Аламединского районного суда Чуйской области. Согласно материалам следствия, подсудимые также участвовали в похищении бывшего муфтия Кыргызстана Мураталы ажи Жуманова и вымогательстве у него денег, в разбойном нападении на сотрудника аэропорта «Манас» и хищении 7,5 миллиона сомов, а также в других преступлениях.

После длительного судебного разбирательства Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении Абдуллы Юсупова, Азамата Шергазиева и Дастана Оморова.

Абдуллу Юсупова приговорили по статье 167 «Грабеж» к 10 годам лишения свободы, по статье 174 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — к 2 годам и по статье 317 «Воспрепятствование осуществлению правосудия» — к 1 году. На основании статьи 59 Уголовного кодекса ему путем частичного сложения наказаний окончательно определен срок лишения свободы: 8 лет.

Однако суд, ссылаясь на приговор Чуйского областного суда, определил для Юсупова наказание в виде лишения свободы на 21 год с содержанием в колонии усиленного режима. Срок исчисляется с 8 августа 2011 года.

Отметим, ранее, 1 марта 2013 года, Аламединский районный суд (позже приговор обжаловали в Чуйском областном суде, решение вынесли 18 апреля 2016 года) приговорил Юсупова и Оморова к 13 годам, а Шергазиева — к 16 годам тюрьмы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334243/
просмотров: 2057
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-мэра Токмака и других задержанных водворили в СИЗО
Лжемилиционер обманывал людей на деньги. Ищут пострадавших
Кидали камни и избили толпой парня в Бишкеке. Задержано еще трое
Заставлял брать взятки и отдавать ему. В Джалал-Абаде задержано руководство ППС
Задержание мэра Токмака. Подробности от ГКНБ
Спецслужбы задержали мэра Токмака Максата Нусувалиева и еще двоих
В Ат-Баши мужчина угрожал ножом жене, облил ее и дом бензином
Экс-журналистку, директора стройкомпании в Бишкеке подозревают в мошенничестве
«Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
О задержании следователя Ленинского РУВД и помощника прокурора рассказали в ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
ГКНБ выявил коррупционную схему в&nbsp;Национальной академии наук ГКНБ выявил коррупционную схему в Национальной академии наук
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в&nbsp;церкви в&nbsp;Сирии Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
Эскалация на&nbsp;Ближнем Востоке: в&nbsp;войну намерены включиться другие страны Эскалация на Ближнем Востоке: в войну намерены включиться другие страны
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
26 июня, четверг
12:26
Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной коррупции на Иссык-Куле Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной ко...
12:21
Гражданин КР признал вину в незаконном экспорте оружия из США в Россию
12:17
В Джеты-Огузе милиционер спас тонущего мальчика
12:00
Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы
11:55
Депутат попросила власти обновить здание школы Гапыра Мадаминова в Баткене