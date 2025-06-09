Убийство Айзирек. Еще один блогер оскорбил женщину и извинился за сказанное

Блогер Бауржан Кадырбеков извинился перед близкими убитой в Кара-Кульджинском районе Ошской области Айзирек Эралиевой и кыргызстанцами за сказанные ранее слова о погибшей.

По его словам, с ним провели разъяснительную беседу сотрудники УВД Ошской области и Узгенского РОВД.

«У меня не было мысли высказываться о трагедии в Кара-Кульдже. Но, не выяснив обстоятельств произошедшего, поддавшись эмоциям, позволил себе сказать слова, не соответствующие нашим культурным ценностям. В целом я высказывался по 10-, 20-летию выпуска школы. Я прошу прощения у родных покойной и у кыргызского народа за то, что взбудоражил общественность», — сказал Бауржан Кадырбеков.

Он также призвал граждан не комментировать события, не публиковать видеообращения, не разобравшись в ситуации.

Отметим, Бауржан Кадырбеков ведет аккаунт в TikTok под ником «Дикий карышкыр». В 2019-м его задерживали за вымогательство и хулиганство, но дело тогда прекратили в связи с примирением сторон.

Ранее по заявлению Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он был сначала задержан, затем арестован на время следствия.