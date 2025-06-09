Убийство Айзирек. Еще один блогер оскорбил женщину и извинился за сказанное

Блогер Бауржан Кадырбеков извинился перед близкими убитой в Кара-Кульджинском районе Ошской области Айзирек Эралиевой и кыргызстанцами за сказанные ранее слова о погибшей.
По его словам, с ним провели разъяснительную беседу сотрудники УВД Ошской области и Узгенского РОВД.
«У меня не было мысли высказываться о трагедии в Кара-Кульдже. Но, не выяснив обстоятельств произошедшего, поддавшись эмоциям, позволил себе сказать слова, не соответствующие нашим культурным ценностям. В целом я высказывался по 10-, 20-летию выпуска школы. Я прошу прощения у родных покойной и у кыргызского народа за то, что взбудоражил общественность», — сказал Бауржан Кадырбеков.
Он также призвал граждан не комментировать события, не публиковать видеообращения, не разобравшись в ситуации.
Отметим, Бауржан Кадырбеков ведет аккаунт в TikTok под ником «Дикий карышкыр». В 2019-м его задерживали за вымогательство и хулиганство, но дело тогда прекратили в связи с примирением сторон.
Ранее по заявлению Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он был сначала задержан, затем арестован на время следствия.
Петицию о привлечении его к ответственности подписали более 14 тысяч человек.
Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.
По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.