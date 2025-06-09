10:34
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Убийство Айзирек. Еще один блогер оскорбил женщину и извинился за сказанное

Блогер Бауржан Кадырбеков извинился перед близкими убитой в Кара-Кульджинском районе Ошской области Айзирек Эралиевой и кыргызстанцами за сказанные ранее слова о погибшей.

По его словам, с ним провели разъяснительную беседу сотрудники УВД Ошской области и Узгенского РОВД.

«У меня не было мысли высказываться о трагедии в Кара-Кульдже. Но, не выяснив обстоятельств произошедшего, поддавшись эмоциям, позволил себе сказать слова, не соответствующие нашим культурным ценностям. В целом я высказывался по 10-, 20-летию выпуска школы. Я прошу прощения у родных покойной и у кыргызского народа за то, что взбудоражил общественность», — сказал Бауржан Кадырбеков.

Он также призвал граждан не комментировать события, не публиковать видеообращения, не разобравшись в ситуации.

Отметим, Бауржан Кадырбеков ведет аккаунт в TikTok под ником «Дикий карышкыр». В 2019-м его задерживали за вымогательство и хулиганство, но дело тогда прекратили в связи с примирением сторон.

Ранее по заявлению Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он был сначала задержан, затем арестован на время следствия.

Петицию о привлечении его к ответственности подписали более 14 тысяч человек.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.  

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331925/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК возмущены, что Айбек Уланов отделался извинением. Что ответил замглавы МВД
Убийство в Кара-Кульдже. Оружие обвиняемому досталось от дедушки — МВД
Убийство Айзирек. Извинение блогера считают недостаточным и требуют его привлечь
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия
Кыргызстанец извинился перед родными убитой в Кара-Кульдже женщины
Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности
Подозреваемого в убийстве задержали спустя 17 лет в Бишкеке
На Иссык-Куле в пьяной ссоре мужчину ударили палкой по голове. Он скончался
В городе Ош женщину задушили в своем доме. Задержан подозреваемый
Задержан подозреваемый в убийстве. Он пытался дать взятку милиции
Популярные новости
Почувствовали? В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение Почувствовали? В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Ранее пропавшую в&nbsp;Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой Ранее пропавшую в Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой
Частный детсад в&nbsp;Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса Частный детсад в Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса
Милиция ищет водителя, который матерился и&nbsp;угрожал женщине дубинкой в&nbsp;Бишкеке Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
9 июня, понедельник
10:33
В Академии госуправления при президенте сменился ректор В Академии госуправления при президенте сменился ректор...
10:31
В части Бишкека 10 июня не будет воды
10:23
Депутаты проехались на поезде до Балыкчи и оценили качество вагонов
10:23
В России предлагают ужесточить требования к знанию мигрантами русского языка
10:21
Почти 8 тысяч нарушений ПДД выявили за неделю в Чуйской области