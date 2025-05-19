На стройке в Бишкеке незаконно работали мигранты. Задержаны организаторы

Спецслужбы задержали двух иностранцев, организовавших канал незаконной миграции в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Ранее источник в силовых структурах сообщил 24.kg, что на одной из строительных площадок на улице 7 Апреля незаконно работают граждане Узбекистана и Турции. Кроме того, один из мигрантов выкладывал у себя в соцсетях ролики, на которых он стоит на стреле строительного крана без какой-либо страховки.

В пресс-центре ГКНБ рассказали 24.kg, что они проверили строительный объект и выявили канал нелегальной миграции — там работали 46 иностранцев, которые прибыли в Кыргызстан по туристической визе и не имели права работать в стране. На каждого из них составлен протокол на 10 тысяч сомов по факту нарушения установленного порядка пребывания и правил осуществления трудовой деятельности в КР, а руководству строительной компании выписан протокол о нарушении правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Кроме того, два иностранца задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека за организацию канала незаконной миграции. Следствие продолжается.