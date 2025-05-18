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Происшествия

Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке

Парусное судно ВМС Мекскики ARM Cuauhtemoc врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Одна из его мачт в результате столкновений упала на палубу. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что пострадали как минимум 20 человек.

Cтолкновение произошло около 21.00 по Нью-Йорку. На борту находились 277 человек.

Береговая охрана сообщила, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Людей продолжают доставать из воды.

Судно ARM Cuauhtemoc прибыло в Нью-Йорк 13 мая. На нем находились в том числе 175 кадетов Военно-морских сил Мексики. Остановка стала третьей в восьмимесячном кругосветном путешествии. В дальнейшем судно должно было зайти в порты в том числе Ямайки, Исландии и Португалии.

В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу, из-за чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329469/
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