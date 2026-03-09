Комитет одобрил соглашение о строительстве в городе Ош двух эстакад и дороги

Комитет одобрил соглашение о строительстве в Оше двух эстакад и 3,2 километра дороги на $19,2 миллиона. Решение принято сегодня на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР.

Для реализации этого проекта от Евразийского банка развития (ЕАБР) будет получено $14,5 миллиона в виде кредита и $1,2 миллиона в виде гранта. Общая стоимость строительства данных объектов составляет $19,2 миллиона. Оставшиеся $3,9 миллиона планируется выделить из республиканского бюджета.

Как отмечал ранее заместитель министра транспорта и коммуникаций Улукбек Жанибеков, в Оше очень актуальна проблема пробок.

«Стоит вопрос открытия дороги от улиц Бабраимова и Турсунбаева до нового рынка. Это создаст условия для того, чтобы жители Бишкека и регионов могли напрямую заезжать на рынок и выезжать с него», — отметил Жанибеков.

Комитет поддержал ратификацию соглашения. Теперь документ будет вынесен на рассмотрение общего заседания парламента.