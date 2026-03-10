12:08
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Общество

Открытие части моста на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке перенесли на выходные

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке открытие северной стороны моста на проспекте Жибек Жолу перенесли на выходные из-за изменения погоды. Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что объект планируют ввести в эксплуатацию 10 марта.

После реконструкции мост значительно расширен. До обновления ширина северной части составляла 9 метров, теперь она увеличилась до 13 метров. Общая ширина моста составляет 34,3 метра, а его длина — 25 метров.

Отмечается, что движение транспорта организуют по северной стороне моста. Открытие южной стороны планируют к концу марта.

В настоящее время службы продолжают работы для полного завершения реконструкции объекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365278/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открывается северная сторона моста на проспекте Жибек Жолу
Комитет одобрил соглашение о строительстве в городе Ош двух эстакад и дороги
В Бишкеке бетононасос упал и обесточил улицу. Минстрой оштрафовал стройкомпанию
В Бишкеке расширят школу «Светоч»: появится 450 новых ученических мест
За 6 лет вклад стройотрасли в экономику вырос в 8 раз — до 438 миллиардов сомов
Главе кабмина показали здание в Бишкеке, которое строят по новой технологии
В Кыргызстане объем ВВП в строительстве достиг 438,5 миллиарда сомов
В Бишкеке заложили капсулу под новый многофункциональный культурный центр
В мэрии Бишкека создадут спецкомиссию для проверки качества дорог
В Бишкеке строят современную станцию юных техников с обсерваторией и картодромом
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
12:00
Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир —...
11:51
Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара
11:48
Поставить камеры видеофиксации просят бишкекчане на участке проспекта Жибек Жолу
11:45
В Турции начался основной суд по делу экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу
11:44
Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ