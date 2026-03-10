Открытие части моста на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке перенесли на выходные

В Бишкеке открытие северной стороны моста на проспекте Жибек Жолу перенесли на выходные из-за изменения погоды. Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что объект планируют ввести в эксплуатацию 10 марта.

После реконструкции мост значительно расширен. До обновления ширина северной части составляла 9 метров, теперь она увеличилась до 13 метров. Общая ширина моста составляет 34,3 метра, а его длина — 25 метров.

Отмечается, что движение транспорта организуют по северной стороне моста. Открытие южной стороны планируют к концу марта.

В настоящее время службы продолжают работы для полного завершения реконструкции объекта.