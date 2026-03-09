В Бишкеке открывается северная сторона моста на проспекте Жибек Жолу

Северная сторона моста на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке будет введена в эксплуатацию 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, до реконструкции ширина моста составляла 9 метров. После обновления мост был расширен до 13 метров.

В связи с ухудшением погоды, а также с учетом удобства жителей города будет открыта одна сторона моста, и движение транспорта организуют по ней. Открытие второй стороны планируется к концу марта.

В настоящее время соответствующие службы продолжают работы по полному завершению реконструкции.