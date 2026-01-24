10:52
Происшествия

В Испании задержали разыскиваемого Кыргызстаном мужчину

В испанском городе Аликанте сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске по запросу правоохранительных органов Кыргызстана. Об этом сообщает издание Diario de Alicante.

Как отмечается, в отношении разыскиваемого выдан международный ордер на арест по делу о нанесении телесных повреждений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

По данным полиции, инцидент, по которому разыскивался задержанный, произошел в 2023 году в Шопокове (КР). По версии следствия, мужчина спровоцировал драку и неоднократно нанес удары другому человеку, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Задержание произошло во время патрулирования общественной безопасности — кыргызстанца выявили в общественном месте, после чего проверка по полицейским базам данных подтвердила наличие действующего ордера.

После оформления необходимых процессуальных документов задержанный доставлен в Центральный следственный суд Национальной судебной палаты в Мадриде, который будет рассматривать вопрос о возможной экстрадиции мужчины в Кыргызстан.
