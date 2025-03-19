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Прикрывалась связями с президентом КР. Задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, кыргызстанка Ч.Ж.Н. входила в доверие к предпринимателям и иностранным инвесторам, обещала оказать максимальное содействие в реализации крупных инвестпроектов и поддержку покровителей из числа близких родственников президента.

«За свои услуги требовала от $10 тысяч до $20 тысяч для якобы дальнейшей их передачи так называемым покровителям. Ч.Ж.Н. под видом презентации частных бизнес-проектов организовала несколько встреч. Следует отметить, что инициируемые инвестиционные проекты относятся к компетенции государства, а не частных лиц. Полученные деньги женщина оставляла себе, а инвесторам гарантировала дальнейшее лоббирование их интересов в ущерб государству», — говорится в сообщении.

18 марта в рамках возбужденного уголовного дела Ч.Ж.Н. задержана при получении части денег в размере $7 тысяч за организацию очередной встречи. Ее водворили в СИЗО ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, иных причастных лиц и других потерпевших инвесторов от противоправной деятельности Ч.Ж.Н.

Граждане и представители бизнес-сообщества, пострадавшие от подобных фактов, могут обращаться по телефону 0312620585.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323373/
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