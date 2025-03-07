В Бишкеке мужчин обвинили в кражах из платежных терминалов на 2 миллиона сомов

Оперативники задержали двух сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в кражах из платежных терминалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

20 января в милицию обратился сотрудник платежной службы. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые из терминала, установленного по улице Ибраимова, украли 21 тысячу сомов. Возбуждено дело по статье «Хищение» УК КР. Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их.

Также установлена их причастность к 79 фактам краж из платежных терминалов на общую сумму 2 миллиона сомов. Им предъявлено обвинение в хищении денег в особо крупном размере. Дело направлено на рассмотрение в Свердловский районный суд. По данным милиции, задержанными оказались сотрудники частного охранного предприятия, которые перевозили деньги из платежных терминалов.